Net op tijd in vorm? Andy Murray knokt zich naar finale in Sydney

Door tal van blessures is drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray weggezakt naar de 135e plek op de ATP-ranking. Voor de Australian Open kreeg de Schot evenwel een wildcard in de schoot geworpen.

En dat blijkt geen verkeerde keuze van de toernooiorganisatie. De 34-jarige Murray toont in het voorbereidingstoernooi van Sydney dat hij na zijn heupoperatie nog zijn plaats heeft op het hoogste niveau.

Na een slopende match tegen Basilasjvili en de opgave van Goffin stond Murray tegenover de Amerikaanse reus Reilly Opelka in de halve finales in Sydney. Met 8 aces trok Opelka in de 1e set nog nipt aan het langste eind, maar Murray gaf zijn eerste finaleticket sinds 2019 niet meer uit handen.

Murray, die tussen 2010 en 2016 vijf keer de finale van de Australian Open bereikte, lijkt net op tijd weer in vorm voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. In de finale in Sydney neemt hij het op tegen de Rus Aslan Karatsev of de Brit Daniel Evans.