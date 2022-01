Kuitblessure hindert Maryna Zanevska op Australian Open: "Zal niet 100 procent zijn"

15:49 15 uur 49. "Ze heeft nog last van haar kuit". Ondanks het feit dat de echografie van haar kuit negatief was, zal Zanevska niet op volle kracht zijn, meent haar coach Geoffroy Vereerstraeten. "Honderd procent zal ze niet zijn, daarom zetten we nu alles in het teken van verzorging en recuperatie. Gelukkig heeft Maryna niet veel ritme nodig om de bal goed te voelen. Ze heeft nog last, hopelijk is dat morgen beter." . "Ze heeft nog last van haar kuit" Ondanks het feit dat de echografie van haar kuit negatief was, zal Zanevska niet op volle kracht zijn, meent haar coach Geoffroy Vereerstraeten.



"Honderd procent zal ze niet zijn, daarom zetten we nu alles in het teken van verzorging en recuperatie. Gelukkig heeft Maryna niet veel ritme nodig om de bal goed te voelen. Ze heeft nog last, hopelijk is dat morgen beter."



15:36 15 uur 36. Maryna heeft dinsdag niet kunnen trainen, maar het goede nieuws is wel dat er op de echografie van haar kuit geen blessure te zien is. Dat is toch geruststellend. Geoffroy Vereerstraeten, coach van Maryna Zanevska. Maryna heeft dinsdag niet kunnen trainen, maar het goede nieuws is wel dat er op de echografie van haar kuit geen blessure te zien is. Dat is toch geruststellend. Geoffroy Vereerstraeten, coach van Maryna Zanevska

15:36 15 uur 36. Dit bericht bekijken op Instagram