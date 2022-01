Elise Mertens moet knokken om ex-nummer 2 opzij te zetten

19:07 19 uur 07. Ik heb het gevoel dat de voorbereiding goed is verlopen. Ik heb mijn beste niveau teruggevonden, of zit er in elk geval niet ver vanaf. Elise Mertens. Ik heb het gevoel dat de voorbereiding goed is verlopen. Ik heb mijn beste niveau teruggevonden, of zit er in elk geval niet ver vanaf. Elise Mertens

19:04 19 uur 04. Dijbeenblessure lijkt achter de rug. Elise Mertens kampte onlangs nog met een dijbeenblessure. In Sydney hervatte ze vorige week de competitie. "Ik ben blij dat ik daar nog heb kunnen spelen", zegt ze. "Mijn verwachtingen waren in Sydney niet hoog, omdat ik enkele dagen niet had kunnen trainen. Ik haalde er toch de tweede ronde." . Dijbeenblessure lijkt achter de rug Elise Mertens kampte onlangs nog met een dijbeenblessure. In Sydney hervatte ze vorige week de competitie. "Ik ben blij dat ik daar nog heb kunnen spelen", zegt ze.



"Mijn verwachtingen waren in Sydney niet hoog, omdat ik enkele dagen niet had kunnen trainen. Ik haalde er toch de tweede ronde."



19:03 19 uur 03. Over coach Simon Goffin: "Het gaat goed". De Australian Open wordt het eerste grandslamtoernooi voor Elise Mertens met Simon Goffin als coach. "Ik denk dat het goed gaat met Simon als coach", aldus Mertens. "We proberen meer agressiviteit in mijn spel te brengen, met een goede opslag en dynamisch voetenwerk." . Over coach Simon Goffin: "Het gaat goed" De Australian Open wordt het eerste grandslamtoernooi voor Elise Mertens met Simon Goffin als coach.



"Ik denk dat het goed gaat met Simon als coach", aldus Mertens. "We proberen meer agressiviteit in mijn spel te brengen, met een goede opslag en dynamisch voetenwerk."



19:02 19 uur 02. Zvonareva is een speelster met veel ervaring. Ik heb haar in het najaar in van 2020 in Linz al eens ontmoet. Toen won ik in 3 sets. Ze is misschien niet een van de sterkste speelsters op het circuit, maar ze haalt veel ballen terug. Elise Mertens. Zvonareva is een speelster met veel ervaring. Ik heb haar in het najaar in van 2020 in Linz al eens ontmoet. Toen won ik in 3 sets. Ze is misschien niet een van de sterkste speelsters op het circuit, maar ze haalt veel ballen terug. Elise Mertens

18:58 18 uur 58. Zvonareva is ex-nummer 2. Vera Zvonareva is op haar 37e de nummer 91 van de wereld, Elise Mertens prijkt momenteel op de 26 plaats op de WTA-ranglijst. Zvonareva was ooit de nummer 2 van de wereld en verloor in 2010 twee grandslamfinales, op Wimbledon en de US Open (tegen Kim Clijsters). . Zvonareva is ex-nummer 2 Vera Zvonareva is op haar 37e de nummer 91 van de wereld, Elise Mertens prijkt momenteel op de 26 plaats op de WTA-ranglijst. Zvonareva was ooit de nummer 2 van de wereld en verloor in 2010 twee grandslamfinales, op Wimbledon en de US Open (tegen Kim Clijsters).

