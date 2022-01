Het tennisseizoen in 5 vragen: "Goffin moet van glijbaan, verfrissende coach voor Mertens"

1. Novak Djokovic, Roger Federer of Rafael Nadal: wie heeft er op het einde van 2022 de meeste grandslamzeges?

Nu is dat allemaal heel twijfelachtig, want Djokovic weet zelf niet waar hij aan de slag kan. Dan heb ik het niet alleen over de Australian Open, maar ook over onder meer de toernooien in de VS, Roland Garros en Wimbledon.

Het is momenteel nog altijd afwachten wat er met Novak Djokovic zal gebeuren. We kunnen niet inschatten hoe hij zal presteren, mocht hij toch kunnen spelen in Melbourne.

Roger Federer is intussen 40 jaar. Voor hem is het belangrijkste dat hij zich competitief voelt en dat hij op een mooie manier afscheid kan nemen van deze sport, want ik kan me moeilijk inbeelden dat hij in 2023 nog wil tennissen.

We weten niet wanneer hij zal hervatten. Een goeie prestatie op Wimbledon, dat zou het mooiste zijn, maar zelfs die deelname is nu al heel twijfelachtig. Dat einde van het vorige jaar, een nederlaag in de kwartfinales in Londen en een 6-0 in de laatste set, is jammer. Maar een grand slam winnen, dat zie ik niet meer gebeuren.

Rafael Nadal is dan weer goed aan het jaar begonnen en straalt veel goesting uit, maar houdt zijn lichaam stand? Daar hebben we het raden naar. Hij won vorige week in Melbourne, maar dat was zeker nog niet de vintage Nadal. Heeft hij nog de wapens tegen de toppers in een volledig grandslamtoernooi?

We mogen tijdperken niet vergelijken, maar mocht Djokovic zijn 21e zege behalen, dan is hij op basis van cijfers en prestaties de beste van dit trio: de meeste finales, de meeste titels, de langste periode als nummer 1 op de ATP-ranking.

Puur sportief is hij de nummer 1, maar niet als je kijkt naar waardering en sympathie. In de perceptie van de tennisfans zal je merken dat hij door zijn controversiële houding of door zijn afwijkende standpunten niet overal in de bovenste schuif ligt.