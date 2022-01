Amerikaanse Collins houdt Elise Mertens uit kwartfinales van Australian Open

Elise Mertens moest in de Australische hitte even zoeken naar het juiste ritme en na 3 hardbevochten spelletjes stond ze meteen 3-0 in het krijt tegen de agressief spelende Danielle Collins.

Maar Mertens toonde haar veerkracht, won 5 games op een rij en hengelde ondanks 3 dubbele fouten de eerste set binnen met 6-4.

Ook in de tweede set moest onze landgenote achtervolgen. Van 3-0 ging het naar 5-2 voor Mertens de break achterstand ongedaan kon maken. Bij 5-4 moest ze serveren om in de set te blijven, maar een dipje en een love game later was het 6-4 voor Collins en 1-1 in sets.

De derde set werd ook een nagelbijter, maar bij een 5-4 achterstand liet de eerste opslag van Mertens haar in de steek.

Ze kon nog twee matchpunten gedecideerd wegwerken, maar een dubbele fout bij het derde matchpunt was er te veel aan: 4-6, 6-4, 6-4 na 2 uur en 51 minuten. Net als in 2019 en 2020 sneuvelt Mertens in de 1/8e finales in Melbourne.