Elise Mertens wervelt naar 2e week van Australian Open: "Speelde bevrijd"

Mertens kan vertrouwen tanken uit haar samenwerking met een nieuwe coach (Simon Goffin, de broer van) en haar statistiek van 16 grandslamtoernooien op een rij een plaats in de derde ronde. Niemand doet momenteel beter. Maar daar stopt haar ambitie niet. Tegen Zhang Shuai draaide Mertens' service op volle toeren. Ze liep in een mum van tijd 3-0 uit, waarna de enige hapering volgde. Zhang benutte 1 van haar 2 breakballen en zorgde even voor zichzelf voor wat hoop. Maar die blies Mertens snel weg: ze won makkelijk haar opslagspelletjes en zou Zhang geen enkele kans meer gunnen. Van 3-2 ging het naar 6-2. In de 2e set verwezenlijkte de 26-jarige Belgische weer meteen een break en van 2-1 ging het naar 5-1. De 33-jarige Zhang moest deemoedig het hoofd buigen: 6-2, 6-2. Voor een ticket voor de kwartfinale wacht de Amerikaanse Danielle Collins (WTA-30). Het 27e reekshoofd klopte de Deense Clara Tauson na een zware driesetter: 4-6, 6-4, 7-5. Mertens en Collins speelden al 2 keer tegen elkaar: het staat 1-1. Mertens won in Wimbledon 2018, Collins in Chicago in 2021. Mertens' beste resultaat in Melbourne is de halve finale bij haar eerste deelname in 2018, in 2020 en 2021 was de 1/8e finale het eindstation. (lees haar reactie onder foto)

"Weet niet of het mijn beste match van het jaar was, maar wel een heel goede"

"Ik ben echt blij met deze zege", vertelde Mertens na afloop met de glimlach. "Winnen doet immers altijd plezier. Ik weet niet of het mijn beste wedstrijd was sinds begin dit jaar, maar in elk geval een erg goede."



"Mijn service was goed en ondanks de hitte slaagde ik er toch in de wedstrijd te controleren. Ik speelde bevrijd en dat kon iedereen toch wel zien."



Bij de laatste 16 wacht Collins. "Ze slaat hard en direct, geheel volgens de Amerikaanse stijl", klinkt het bij de Belgische nummer een. "Agressief tennis dus, met een stevige service en eerste return."



"Soms komt dat er goed uit, soms ook niet. Dat wordt dus afwachten. Daarnaast heeft ze een wat speciaal karakter. Ik kan het moeilijk omschrijven. Laat ons zeggen dat ze heel gedreven overkomt."



In totaal staat ze nu reeds voor de tiende keer in haar carrière in de tweede week van een grandslamtoernooi. "In die tweede week zit je nog steeds in hetzelfde toernooi, maar heb je wel al 3 zeges achter je naam staan en dat geeft vertrouwen."



"Op het mentale vlak is dat dus wel een verschil. De dynamiek is helemaal anders en je begint te dromen van echt ver te gaan in het toernooi. Het gevoel is dan ook echt wel goed."



"Het vorige seizoen was erg lang met die WTA Finals in het dubbel en Indian Wells in oktober. Ik moest heel wat heen en weer tussen Europa en de VS. Eerder op het jaar was ik geblesseerd out, maar misschien heeft die onderbreking er net voor gezorgd dat ik de voorbije maanden meer energie had. Ik had dan ook enorm veel zin om naar Melbourne te komen."