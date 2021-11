Djokovic neemt revanche op Medvedev en verovert 6e titel in Parijs

Met de affiche Djokovic-Medvedev kreeg het publiek in Parijs een heruitgave van de US Open finale van dit jaar én bovendien de nummers één en twee van de wereld tegenover mekaar. In New York won Medvedev nog van Djokovic, die zo naast de Grand Slam, het winnen van de 4 majors in één jaar, greep.

Medvedev, de titelverdediger in Parijs, toonde in set één dat die zege op de US Open geen toevalstreffer was. De rijzige Rus ging meteen door de opslag van Djokovic. Wat later sloeg Djokovic terug, maar Medvedev had nog een antwoord in huis. Bij 4-5 maakte hij het op eigen opslag af.



In set twee toonde Djokovic zijn ongeëvenaarde mentale weerbaarheid. De Serviër etaleerde een absoluut topniveau en snoepte één opslagspelletje van Medvedev af, voldoende voor 6-3-setwinst.



In de beslissende derde set ging Djokovic verder op het elan van set twee en brak hij tweemaal door de opslag van Medvedev. Bij 5-2 sloeg de Rus nog een keer terug, maar in het daaropvolgende spelletje maakte Djokovic het genadeloos af.



Djokovic pakt zo zijn zesde titel in Parijs, een record. Bovendien eindigt hij ook voor de zevende keer een jaar als nummer 1 van de wereld, ook een record. Volgende week staat met de ATP Finals nog het laatste toernooi van het seizoen op de agenda. Daar strijden de 8 beste spelers voor de laatste vette kluif.