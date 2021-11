Nieuw record voor Novak Djokovic: hij beëindigt 7e keer een jaar als nr. 1

Djokovic kwam deze week op het Masters 1000-toernooi in Parijs voor het eerst terug in competitie, na zijn nederlaag in de finale van de US Open in september. In New York liet Djokovic tegen Daniil Medvedev de kans liggen om de Grand Slam vol te maken, het winnen van alle vier grandslamtoernooien in één kalenderjaar.

Maar op het hardcourt in Frankrijk bewees Djokovic dat de korte pauze hem deugd had gedaan. De Serviër knokte zich tot in de halve finales, waar hij zaterdag Hurkacz tegenkwam, de Poolse nummer 10 van de wereld.

Hurkacz, dit jaar nog halvefinalist op Wimbledon, bewees in set 1 al snel waarom hij dit jaar doorbrak tot de toptien van de wereld. Met gevarieerd powertennis zette hij Djokovic onder druk en had hij aan één break genoeg om de set binnen te halen.

In set twee toonde Djokovic zijn ware gelaat. De grote Hurkacz kon geen enkele opslagspelletje bijhouden en zag een dominante Djokovic naar 6-0-setwinst snellen. Een derde set moest de beslissing brengen.

In die derde set moest Hurkacz als eerste zijn service afgeven, maar wat later gij hij door de opslag van Djokovic. Tot 6-6 bleven ze elkaars gelijke, maar in de spannende tiebreak sloeg Djokovic toe: 7-5 en een finaleplek voor de Serviër.

Door zijn finaleplek zal Djokovic voor de 7e keer een jaar afsluiten als nummer 1 van de wereld in het mannentennis. Daarmee doet hij beter dan de 6 jaren van Sampras en de 5 van Federer, Nadal en Connors.