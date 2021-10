Greet Minnen kijkt in de 1e ronde in het WTA-toernooi van Tenerife de Luxemburgse kwalificatiespeelster Mandy Minella in de ogen. Stoot ze als enige Belgische door naar de 2e ronde? Van Uytvanck verloor haar 1e partij, Flipkens en Bonaventure bleven steken in de kwalificaties.