Alison Van Uytvanck raakt in Tenerife niet over 1e horde

2 weken geleden glunderde Alison Van Uytvanck (WTA-58) nog met de hoofdtrofee in Nur-Sultan (Kazachstan).



In Tenerife kreeg onze landgenote de lager gerangschikte Danka Kovinic (WTA-74) tegenover zich in de 1e ronde. Maar de Montenegrijnse onderschatten deed Van Uytvanck niet, want vorig jaar verloor ze nog tegen Kovinic in Istanbul.

Van Uytvanck kon de rollen vandaag niet omdraaien. In beide sets gaf ze haar eerste opslagspel uit handen, ze kwam dat telkens niet te boven. Het 1e matchpunt voor Kovinic was meteen het goede.

Greet Minnen komt straks nog in actie in het toernooi van Tenerife. Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure overleefden de kwalificaties niet.