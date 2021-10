Andy Murray zwoegt en wint spektakelmatch met 3 (!) tiebreaks in Antwerpen

Andy Murray koestert mooie herinneringen aan de European Open, tot op heden de laatste toernooizege (2019) op zijn erelijst.

Met Frances Tiafoe kreeg Murray meteen een taaie brok voorgeschoteld in de 1e ronde. De 3 sets duurden telkens meer dan een uur en draaiden telkens uit op een tiebreak.

In de 1e set trok Murray aan het langste eind in de tiebreak met 2-7. In het 2e bedrijf draaide Tiafoe de rollen om in een spannende tweestrijd: 9-7 voor de Amerikaan.

De tiebreak van de beslissende 3e set stond bol van de omwentelingen. Bij 6-5 kreeg Tiafoe de kans om Murray uit het toernooi te kegelen, maar de Schot redde zijn vel.

Daarna vergaten zowel als Murray als Tiafoe zelf om een matchpunt te verzilveren. Bij 8-9 vond Murray dat het duel lang genoeg geduurd had. Met een geweldig dropshot besliste hij de partij.