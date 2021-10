Geen nieuwe stunt voor Zizou Bergs op European Open, opslagkanon Harris te sterk

Een jaar geleden verbaasde Zizou Bergs vriend en vijand door in de eerste ronde Albert Romas te kloppen. Het was toen de eerste ATP-zege ooit voor de Limburger.

Ook in deze editie van de European Open zou Bergs zichzelf moeten overtreffen. In de eerste set mocht de Belg daar lange tijd van dromen. Hij slaagde er niet in om het Zuid-Afrikaanse opslagkanon te breken, maar bleef zelf ook perfect serveren. In de tiebreak trok Harris toch het laken naar zich toe.

Ook in de tweede set bleven Bergs en Harris lange tijd uitstekend serveren. Tot Bergs bij 3-4 zijn opslagspel verloor. Het betekende meteen het einde van zijn avontuur voor eigen publiek, want Harris serveerde de wedstrijd foutloos uit.