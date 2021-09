LIVE: Kim Clijsters komt 3-0 voor, maar verliest alsnog de eerste set

19:49 19 uur 49. Je ziet een gebrek aan regelmaat bij Kim Clijsters. Dirk Gerlo. Je ziet een gebrek aan regelmaat bij Kim Clijsters. Dirk Gerlo

19:47 19 uur 47. De cijfers van Kim Clijsters in set 1: 11 winners tegenover 13 onnodige fouten. . De cijfers van Kim Clijsters in set 1: 11 winners tegenover 13 onnodige fouten.

19:46 19 uur 46. 0-1. Neen, de tweede set in niet goed begonnen voor Clijsters. Ze is meteen op achtervolgen aangewezen. . 0-1 Neen, de tweede set in niet goed begonnen voor Clijsters. Ze is meteen op achtervolgen aangewezen.

19:43 19 uur 43.

19:42 19 uur 42. SET 1: 3-6. Ai ai ai. 6 games op een rij voor Hsieh. Het eerste setpunt is het goede voor de Taiwanese dubbelpartner van Elise Mertens. Kim Clijsters begon furieus aan de partij, maar zakte mondjesmaat een beetje weg. Hsieh haalde het tempo er wat uit en maakte gewoon ook minder fouten. . SET 1: 3-6 Ai ai ai. 6 games op een rij voor Hsieh. Het eerste setpunt is het goede voor de Taiwanese dubbelpartner van Elise Mertens.



Kim Clijsters begon furieus aan de partij, maar zakte mondjesmaat een beetje weg. Hsieh haalde het tempo er wat uit en maakte gewoon ook minder fouten.

19:36 19 uur 36. 3-5. Je begint nu ook aan de lichaamstaal van Clijsters wat frustratie te merken. Het is goede momenten afwisselen met minder goede momenten, maar de minder goede nemen momenteel de bovenhand. Ze moet nu serveren om in de set te blijven. . 3-5 Je begint nu ook aan de lichaamstaal van Clijsters wat frustratie te merken. Het is goede momenten afwisselen met minder goede momenten, maar de minder goede nemen momenteel de bovenhand. Ze moet nu serveren om in de set te blijven.

19:35 Clijsters haalt nog eens de spreidstand boven. 19 uur 35. Clijsters haalt nog eens de spreidstand boven

19:30 19 uur 30. 3-4. We krijgen zowaar de typische spreidstand van Kim Clijsters te zien! Dat kan ze dus nog, maar het mag niet baten. Hsieh wint haar 4e spelletje op een rij. Voor het eerst in deze set staat de Taiwanese op voorsprong. . 3-4 We krijgen zowaar de typische spreidstand van Kim Clijsters te zien! Dat kan ze dus nog, maar het mag niet baten. Hsieh wint haar 4e spelletje op een rij. Voor het eerst in deze set staat de Taiwanese op voorsprong.

19:27 19 uur 27. 3-3. Een lange game, die beide kanten op had kunnen vallen. Clijsters kwam eerst 40-0 achter, knokte zich terug in de game en kreeg nog een breakkans, maar die kon ze niet benutten. Toch zaten er ook wat goeie momenten in voor Clijsters om zich aan op te trekken, zoals een subliem dropshot. . 3-3 Een lange game, die beide kanten op had kunnen vallen. Clijsters kwam eerst 40-0 achter, knokte zich terug in de game en kreeg nog een breakkans, maar die kon ze niet benutten. Toch zaten er ook wat goeie momenten in voor Clijsters om zich aan op te trekken, zoals een subliem dropshot.

19:19 19 uur 19. Er staat veel wind, maar het is ook redelijk warm in Chicago: 27 graden. . Er staat veel wind, maar het is ook redelijk warm in Chicago: 27 graden.

19:18 19 uur 18. 3-2: De rebreak is een feit. We zijn weer on serve. Clijsters werkt 3 breakpunten weg, maar het 4e is er te veel aan, na een onnodige fout met de forehand. Hsieh toonde in deze game haar handigheid. Ze varieerde met slices en zo nu een dan een dropshot. . 3-2: De rebreak is een feit We zijn weer on serve. Clijsters werkt 3 breakpunten weg, maar het 4e is er te veel aan, na een onnodige fout met de forehand. Hsieh toonde in deze game haar handigheid. Ze varieerde met slices en zo nu een dan een dropshot.

19:13 19 uur 13. 3-1: De nul is weg. De return van Clijsters hapert wat in deze game, Hsieh staat op het scorebord. . 3-1: De nul is weg De return van Clijsters hapert wat in deze game, Hsieh staat op het scorebord.

19:11 19 uur 11.

19:09 19 uur 09. 3-0: Clijsters domineert. Het is momenteel al Clijsters wat de klok slaat. Ze bevestigt de break met een goeie volley. Hsieh krijgt voorlopig geen vat op de voormalige nummer 1 van de wereld. . 3-0: Clijsters domineert Het is momenteel al Clijsters wat de klok slaat. Ze bevestigt de break met een goeie volley. Hsieh krijgt voorlopig geen vat op de voormalige nummer 1 van de wereld.

19:08 19 uur 08. Daar is wat Belgische steun. Elise Mertens komt eens even kijken naar het duel tussen haar landgenote en haar dubbelpartner. Ook Viktoria Azarenka is benieuwd en kijkt aandachtig. . Daar is wat Belgische steun. Elise Mertens komt eens even kijken naar het duel tussen haar landgenote en haar dubbelpartner. Ook Viktoria Azarenka is benieuwd en kijkt aandachtig.

19:07 19 uur 07. 2-0. Hsieh laat twee aces optekenen, maar daarna zet Clijsters haar tegenstandster vanaf de return meteen onder druk. Met een paar mokerslagen, zoals we die vroeger zo vaak zagen, en na een dubbele fout op breakpunt van Hsieh realiseert ze de eerste break van de partij. Goeie start! . 2-0 Hsieh laat twee aces optekenen, maar daarna zet Clijsters haar tegenstandster vanaf de return meteen onder druk. Met een paar mokerslagen, zoals we die vroeger zo vaak zagen, en na een dubbele fout op breakpunt van Hsieh realiseert ze de eerste break van de partij. Goeie start!

19:02 19 uur 02. 1-0 Clijsters. Er staat wat wind in Chicago en dat maakt het niet makkelijk tennissen. Clijsters opende de game met een ace, maar moest wat later wel een breakpunt wegwerken. Dat lukte en uiteindelijk haalt ze de game toch binnen. Ze wint het openingsspelletje. . 1-0 Clijsters Er staat wat wind in Chicago en dat maakt het niet makkelijk tennissen. Clijsters opende de game met een ace, maar moest wat later wel een breakpunt wegwerken. Dat lukte en uiteindelijk haalt ze de game toch binnen. Ze wint het openingsspelletje.

18:59 18 uur 59. Kim Clijsters start prima. Ze opent in stijl met een ace. . Kim Clijsters start prima. Ze opent in stijl met een ace.

18:58 18 uur 58. De opwarming zit erop. Tijd om aan deze partij te beginnen, met dus Clijsters als eerste aan service. In Chicago is het momenteel trouwens middag, hier in België is het 7 uur later. . De opwarming zit erop. Tijd om aan deze partij te beginnen, met dus Clijsters als eerste aan service. In Chicago is het momenteel trouwens middag, hier in België is het 7 uur later.