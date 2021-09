"Nieuwe Nadal" Alcaraz stuurt nummer 3 Tsitsipas naar huis

Carlos Alcaraz moet de nieuwe Rafael Nadal worden. Op de US Open heeft de 18-jarige Spanjaard alvast zijn beste resultaat neergezet. Voor het eerst in zijn jonge carrière haalt hij de 4e ronde op een grandslamtoernooi.

Stefanos Tsitsipas krijgt nu zeeën van tijd voor zijn sanitaire stops. Pauzes waarmee hij het ongeduldige publiek in New York flink op de zenuwen werkte.

Na zijn nederlaag kwam de Griek er nog even op terug. "Hartelijk dank om me naar een hoger niveau te stuwen", sprak hij.

Carlos Alcaraz had zich niet uit zijn lood laten slaan door de stops. "Dit was de beste match, de mooiste uit mijn carrière", zei de Spanjaard.



Met zijn 18 lentes is hij de jongste speler in de 4e ronde van de US Open sinds Michael Chang (17) en Pete Sampras (18) in 1989. Zijn volgende tegenstander wordt de Duitser Peter Gojowczyk.