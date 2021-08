Zverev kroont zich tot olympisch tenniskampioen na demonstratie in finale

Met de scalp van Novak Djokovic in de tenniszak begon Alexander Zverev vandaag als favoriet aan de finale. En dat legde hem geen windeieren. In de 1e set domineerde het nummer 5 van de wereld. 2 van de 3 bij elkaar getenniste breakpunten wist Zverev te verzilveren.

Je kreeg niet meteen de indruk dat Karen Chatsjanov iets terug kon doen en dat was vooral het geval in de 2e set. Zverev won de eerste 3 games en kon de gouden medaille al bijna ruiken. De veer leek gebroken bij de Rus.

Zverev stoomde gewoon door en wilde de klus zo snel mogelijk klaren. Chatsjanov kreeg zowaar een 6-1 om de oren. Opdracht volbracht voor Zverev.

Zo kon de Duitser zijn eerste grote eindzege op zak steken. Een finaleplaats op de US Open in 2020 was tot vandaag zijn beste resultaat op een groot toernooi.