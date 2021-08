Groeibriljant Jannik Sinner heeft zijn 3e toernooizege te pakken

Mackenzie McDonald bood de veel hoger geplaatste Jannik Sinner veel weerstand. In het 1e bedrijf werkte de 26-jarige Amerikaan 10 setpunten weg, het 11e setpunt was er te veel aan. In de beslissende 3e set gomde McDonald 2 matchpunten uit voordat hij het hoofd moest buigen.



Zo is Sinner een week voor zijn 20e verjaardag de jongste speler ooit die een ATP 500-toernooi op zijn erelijst neerpent. De vorige recordhouder was de Alexander Zverev, die 20 jaar was bij zijn overwinning in Washington in 2017.



Het is voor Sinner zijn 3e eindzege op ATP-niveau. Dit jaar schoot hij ook al de hoofdvogel af in Melbourne, vorig jaar was de jonge Italiaan de beste in Sofia.



Door zijn nieuwste toernooizege klimt Sinner op de ATP-ranking van de 24e naar de 15e plaats, zijn beste notering ooit.