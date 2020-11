Jannik Sinner is eerste speler geboren in 21e eeuw die ATP-toernooi wint

Jannik Sinner (ATP 44) is een van de rijzende sterren op het ATP-circuit. Het toptalent veegde op Roland Garros nog David Goffin van de baan in de eerste ronde.

Nu heeft de Italiaan zijn eerste ATP-titel beet. In de finale in Sofia moest hij tot het uiterste gaan om Vasek Pospisil (ATP 74) opzij te zetten in drie sets. Ook de 30-jarige Canadees was op zoek naar zijn eerste toernooiwinst.

Met zijn 19 jaar en 2 maanden is Sinner de jongste toernooiwinnaar sinds 2008. Toen won de Japanner Kei Nishikori op 18-jarige leeftijd in Delray Beach. Het record staat op naam van de Australiër Lleyton Hewitt, die nog maar 16 jaar was toen hij in Adelaide in 1998 zijn palmares opende.

Sinner is nu de eerste speler geboren in de 21e eeuw die een ATP-titel wint. In Sofia stond hij voor het eerst in een finale, maar het was meteen raak.