Pliskova gunt Sabalenka geen grandslamfinale op Wimbledon

Pliskova was nog nooit in de kwartfinales geraakt op Wimbledon. En dat lag niet aan een gebrek aan pogingen: 9 keer strandde ze in de eerste rondes, de 10e keer lukte het eindelijk om een ticket voor de kwartfinale te boeken.

Een doorbraak voor Pliskova, want nu stoot ze meteen door naar de finale. De 29-jarige Tsjechische was net voor het eerst in bijna 5 jaar uit de top 10 van de WTA-ranking gezakt, maar toont dat ze nog tot de tennistop behoort.

Maar Aryna Sabalenka, de voormalige dubbelpartner van Elise Mertens, deed Pliskova toch zweten in de halve finales. Pliskova kon 8 breakkansen niet verzilveren in de eerste set, Sabalenka benutte bij 5-6 wel haar eerste kans.

Meer efficiëntie, dat lesje had Pliskova nu wel in haar oren geknoopt. In de 2e en 3e set verzilverde ze meteen haar eerste breakkans en ontzegde ze Sabalenka zo een plekje in haar eerste grandslamfinale.

Pliskova stond in 2016 al eens in de finale van de US Open, maar verloor toen van Angelique Kerber. Haar boeman kijkt ze nu niet in de ogen, want nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty schakelde de Duitse uit in de andere halve finale.