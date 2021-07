Barty verschalkt ex-winnares Kerber op weg naar 1e finale Wimbledon

In het dubbelspel stond Ashleigh Barty al eens in de finale op Wimbledon, maar pas na een korte overstap naar het cricket blinkt ze ook uit in het enkelspel. Alleen op Wimbledon wilde het maar niet lukken voor de Australische. Tot nu.

De nummer 1 van de wereld begon met veel zelfvertrouwen aan haar halve finale tegen drievoudig grandslamwinnares Angelique Kerber. Eén snelle break volstond om de eerste set in de wacht te slepen.

Maar Kerber kan teren op haar ervaring. De Duitse stond in 2016 al eens in de finale in Londen en won in 2018 op de All England Tennis Club. In de tweede set ging zij snel met het voordeel lopen.

Bij 5-4 kreeg ze een kans om een derde set af te dwingen, maar het agressieve spel van Barty bleek heel efficiënt. De Australische sleepte een tiebreak uit de brand en maakte de partij af in twee sets.

Barty, die in 2019 haar eerste grandslamtitel won op Roland Garros, gaat op zoek naar een tweede kroon. Daarin neemt ze het op tegen Aryna Sabalenka of Karolina Pliskova.