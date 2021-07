Afscheid in mineur: toernooirevelatie Raducanu moet Wimbledon ziek verlaten

Emma Raducanu veroverde de harten van het Wimbledon-publiek met haar glimlach en aanwezigheid op de baan. De Britse fans hadden een nieuwe publiekslieveling gevonden, maar zien haar nu naar huis keren.

Om zich bij de beste 8 te scharen, moest Raducanu voorbij nummer 75 op de WTA-ranglijst. Tomljanovic heeft 10 levensjaren meer op de teller, dat werd ook duidelijk tijdens de wedstrijd.

De Australische speelde potiger tennis. Ze had aan een break in het laatste spel van set 1 genoeg om die in de wacht te slepen. Bij een 0-3-stand in set 2 vroeg de Britse om een medische time-out. Na overleg werd besloten om niet verder te gaan wegens ziekte.

Einde toernooi voor de Britse sensatie.