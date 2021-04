Elise Mertens spoelt teleurstelling weg met dubbeltitel in Istanbul

Aan de zijde van de Russin Veronika Koedermetova, met wie ze het eerste reekshoofd vormde, versloeg Mertens de Japanse tweede reekshoofden Nao Hibino en Makoto Ninomiya met duidelijke cijfers: 6-1 en 6-1.

Voor Mertens is het de 13e dubbeltitel in haar carrière. Met Aryna Sabalenka, haar vorige partner, won ze twee grandslamtoernooien: de US Open van 2019 en de Australian Open van begin dit jaar.