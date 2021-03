Na zege tegen Elise Mertens wint Garbine Muguruza ook het toernooi

In de halve finales tegen Elise Mertens (6-4 en 7-6) had Garbine Muguruza maar liefst 7 matchballen nodig om de wedstrijd te winnen. Ook in de finale moest de pupil van Conchita Martinez zich flink in het zweet werken. Pas na meer dan 2 uur kreeg ze Barbora Krejcikova tegen het canvas.

Het leverde Muguruza haar eerste titel van 2021 op, de 8e in haar carrière. Eerder dit jaar verloor de 27-jarige Spaanse finales in Melbourne (tegen Ashleigh Barty) en in Doha (tegen Petra Kvitova).