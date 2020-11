Nadal kan match niet uitserveren, Medvedev naar finale: "1 slecht game"

Maar de Rus wervelde in het 2e bedrijf en brak al snel door de opslag van Nadal. De nummer 2 van de wereld herpakte zich en boog een 3-0-achterstand om in een 5-4-voorsprong. Hij mocht opslaan voor de match, maar gaf - heel ongewoon - dat spelletje op love uit handen. In een tiebreak trok Medvedev aan het langste eind met 7-4.

Nadal was met 3-6 in de 1e set nochtans uitstekend begonnen tegen Medvedev, die nog nooit een duel had kunnen winnen tegen de Spanjaard.

Geen droomaffiche Djokovic-Nadal in de finale, maar wel Thiem-Medvedev in de ATP Finals.

Nadal kan match niet uitserveren: "1 slecht spelletje"

Nadal besefte dat er veel meer in zat: "In het begin van de match was hij beter dan ik. Ik had moeite op mijn opslagspelletjes. Maar ik pakte goed 1 keer zijn opslag af en kon de set binnenhalen."



"De 2e set was een beetje hetzelfde verhaal. Bij die 5-4 speelde hij een goed game en ik niet. Dat was een mooie kans, maar ik heb ze laten liggen. Dat heeft hij goed gedaan, hij speelde uitstekend en ik wens hem het beste."



"Ik denk dat ik al genoeg bewezen heb in mijn carrière om geen excuses te zoeken in de druk. Ik heb al matchen en toernooien gewonnen in moeilijkere omstandigheden. Ik heb één slecht spel gespeeld, hij maakte enkele mooie punten. Kleine details hadden grote gevolgen."



Medvedev legde na afloop uit dat hij op het einde van set 2, met de rug tegen de muur, zijn manier van spelen wat aanpaste. "Bij die 5-4 besloot ik enkele kleine dingetjes te veranderen en er een beetje meer voor te gaan. Ik moest iets doen en het draaide goed uit."

Vanavond speelt de Rus om de titel tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3). Die schakelde 's werelds nummer 1 Novak Djokovic uit. Het wordt een heruitgave van de halve finale op de US Open, waar Thiem zijn 1e grandslamtitel veroverde. "Dominic speelt op dit moment fantastisch", aldus Medvedev. "Ik oefende wat met hem en we hadden goeie rally's, haalden een mooi niveau. Het wordt een goeie match en een goeie finale."