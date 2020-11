Greet Minnen verliest met opgeheven hoofd in Linz na pittige driesetter

De 23-jarige Minnen blonk van het vertrouwen nadat ze het derde reekshoofd Dayana Yastremska (WTA-29) uit het toernooi had gekegeld. Dan leek de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-74) op papier een haalbaardere kaart.

Minnen begon ook uitstekend aan haar tweede opdracht: een break bij 5-5 leverde haar de eerste set op. Ondanks 4 breakkansen in de tweede set moest ze de wedstrijd proberen af te maken in een tiebreak.

Minnen kreeg ook de kans om het uit te serveren, maar net dan haperde haar opslag. Voor Krejcikova was het bij haar derde setpunt wel raak.

In de beslissende set toonde Minnen nog maar eens haar klauwen, maar bij 4-4 was één breakpunt voor Krejcikova voldoende om de partij naar haar toe te trekken.

Minnen verlaat het Oostenrijkse toneel nog niet: later vandaag komt ze nog een tweede keer in actie. In de kwartfinales van het dubbelspel speelt ze aan de zijde van de Nederlandse Rosalie van der Hoek tegen de de Canadese Gabriela Dabrowski en de Russin Vera Zvonareva.