Ugo Humbert zegeviert op de European Open in Antwerpen

Met Ugo Humbert (22) en Alex de Minaur (21) stonden er twee opkomende talenten in het mannentennis tegenover elkaar in de finale van de European Open in Antwerpen.



Voor De Minaur was het in Antwerpen al in zijn vierde ATP-finale, waarbij het de vorige drie ook had gewonnen. De Australiër was dus licht favoriet. Humbert verloor vorig jaar in Antwerpen in de halve finales van Andy Murray en had dus wat goed te maken.