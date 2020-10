Stefanos Tsitsipas kraakt tegen Novak Djokovic pas in de vijfde set

Novak Djokovic deelde de lakens uit op Court Philippe Chatrier en bij een 5-4-voorsprong in de derde set kreeg de Serviër een matchbal. Maar Stefanos Tsitsipas weigerde de handdoek te gooien en dwong zowaar een vijfde set af.

In die vijfde set was het fysiek op bij de Griekse krachtpatser. Djokovic rook bloed, gunde Tsitsipas geen moment rust en drukte door. Na bijna 4 uur maakte Djokovic het af: 6-3, 6*2, 5-7, 4-6, 6-1.

"Ik moet Stefanos feliciteren met zijn wedstrijd", zei Djokovic. "Ik leek misschien wel kalm, maar binnenin was dat niet het geval. In de finale is Nadal de favoriet, we spelen uiteindelijk in zijn achtertuin. Rafael won hier al zo veel titels, maar in 2015 kon ik hem kloppen in de kwartfinales."