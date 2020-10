Australian Open-winnares Sofia Kenin haalt ook in Parijs de finale

Sofia Kenin kan het dus óók op gravel, zoveel is nu wel zeker. Voor de start van Roland Garros waren daar terechte twijfels over, want nooit bereikte ze een kwartfinale op de gemalen baksteen en haar enige voorbereidingsmatch voor Parijs verloor ze met een double bagel (6-0 en 6-0).

Maar de 21-jarige Amerikaanse heeft de gravelsmaak nu toch te pakken. Petra Kvitova had het hele toernooi nauwelijks een eigen servicegame verloren, maar van haar eerste 3 games op eigen opslag moest ze er 2 afgeven aan Kenin. Ze wist meteen hoe laat het was.

Kvitova had duidelijk haar dagje niet en maakte veel onnodige fouten (31 over 2 sets). Het was enkel aan de zenuwen van Kenin te wijten dat we nog een spannend slot kregen, waarbij de winnares van de Australian Open er in eerste instantie niet in slaagde zelf uit te serveren. Even later lukte het na een nieuwe break wél.

Kenin gaat zaterdag als grote favoriete de finale in tegen Iga Swiatek, al zal ze zeker op haar hoede moeten zijn, want de Poolse tiener raast als een wervelwind door dit toernooi.