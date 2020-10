Swiatek kent geen genade met Podoroska en bereikt 1e grandslamfinale

Omdat Roland Garros onderweg een slagveld was voor een pak vrouwelijke toppers, kregen Swiatek en Podoroska hun kans op een eerste finale. Podoroska trad in deze editie in de voetsporen van Filip Dewulf in 1997, als kwalificatiespeler tot in de halve finales in Parijs.

Maar net als Dewulf - die op de latere winnaar Gustavo Kuerten botste - was ook voor Podoroska de halve finale het eindstation. Podoroska, die in de 1e ronde Greet Minnen 3 spelletjes gunde (6-1, 6-2), kreeg nu van hetzelfde laken een pak.

In 1 uur en 12 minuten doorprikte Swiatek het sprookje: de Poolse sloeg massaal veel winners 23 tegenover 6. De foutenlast van de 2 was dezelfde - elk 20 unforced errors. In de 1e set volstonden 2 breaks, richting 4-0 in set 2 won de Poolse 6 games op een rij.

De 19-jarige Swiatek krijgt een gouden kans op een eerste grandslamtitel. Ze klopte hier ook al Simona Halep, de nummer 2 van de wereld. In de finale wacht met Sofia Kenin (WTA-6) of Petra Kvitova (WTA-11) sowieso een topper.

Vorig jaar bij haar debuut op de hoofdtabel in Parijs raakte Swiatek al to tin de 4e ronde, ze is nog maar de 1e Poolse in een grandslamfinale in het Open Era (sinds 1968).