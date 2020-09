Wisselvallige Goffin plaatst zich voor 4e jaar op een rij voor 3e ronde: "Job gedaan"

In set 4 krikte Harris zijn niveau wel opnieuw een beetje op, maar Goffin gaf de match niet meer uit handen. Zijn eerste drie matchballen waren nog niet raak, de vierde wel. De volgende afspraak wordt meteen een lastige. In ronde 3 wacht Krajinovic (ATP-26).

Set twee bracht geen beterschap. Goffin speelde wisselvallig, maar ook Harris gaf twee keer zijn opslag af. Pas bij 3-2 kon de Zuid-Afrikaan de break verzilveren en doorstomen naar setwinst. Goffin leek te wankelen maar met een love game om set 3 te beginnen tankte hij opnieuw vertrouwen. Na minder dan een halfuur had hij de touwtjes opnieuw in handen.

Het was een frustrerend eerste uur op de baan en Goffin liet een zeldzame keer zijn emoties de loop. Hij gooide zijn zweetband de lege tribunes in. Hij kreeg er een waarschuwing voor, maar de emoties hielpen hem wel om de tiebreak uiteindelijk naar zich toe te trekken.

Goffin haalde voor zijn partij in de tweede ronde nog niet meteen zijn beste tennis uit de schuif. Hij had het in de eerste set tegen Harris telkens knap lastig om zijn eigen opslagspelletje binnen te harken. Bij de Zuid-Afrikaan draaide het veel vlotter, maar Goffin kon aanklampen tot de tiebreak.

"Niet verwachte niveau, maar job gedaan"

Goffin gaf na de match toe dat hij Harris moest leren kennen: "Het was de eerste keer dat ik tegen hem speelde. Ik was wat verrast dat hij redelijk snel was. Hij sloeg ook goed op, ik kende zijn zones en zijn beste opslag niet. Het was niet makkelijk. Hij raakte de bal goed en had in de 1e set veel kansen, maar ik vocht hard en het is altijd goed om de 1e set te winnen in een match zoals deze."

Goffin was streng voor zichzelf: "Ik haalde niet het niveau dat ik verwachtte, maar je kunt wel zeggen dat ik mijn job gedaan heb. Omdat Harris zo goed speelde, moest ik ook goed serveren en agressief zijn. Ik duwde door op de belangrijke momenten, wanneer ik moest doorduwen, in de 3e en 4e set, en dat is het belangrijkste."