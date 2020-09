Thiem en niet Zverev opent grandslampalmares na ommekeer in New York

Na de uitsluiting van Djokovic (ATP-1) in de 1/8e finales lag de weg open voor een nieuwe winnaar, Federer (knieoperatie) en titelhouder Nadal (om coronaredenen) waren er niet eens bij in deze onuitgegeven corona-editie.

Thiem is de 1e nieuwe grandslamwinnnaar sinds Marin Cilic op de US Open in 2015 en hij is de eerste nieuwe laureaat buiten "de Grote 3" sinds Stan Wawrinka eveneens in New York in 2016. De Grote 3 zijn Federer, Nadal en Djokovic.

Het was de 4e grandslamfinale voor Thiem tegenover de eerste voor Zverev. Op Roland Garros 2018 en 2019 was Rafael Nadal 2 keer te sterk voor de Oostenrijker en begin dit jaar botste hij in Melbourne op Novak Djokovic.

Thiem maakt achterstand van 2 sets goed, dat was 70 jaar geleden

Wat het nog historischer maakt, is dat Thiem de eerste speler in 70 jaar is die de finale op Flushing Meadows kan winnen, nadat hij de eerste 2 sets verloren had.

In set 1 en set 2 was de nummer 3 niet op de afspraak tegen zijn opponent, die naast de court ook zijn vriend is. Hij leek wat onder de indruk van de inzet en de druk tegenover Zverev, die in de halve finale tegen Pablo Careno Busto voor het eerst in zijn carrière een 2-0-achterstand in sets kon omdraaien.

Nochtans begon Thiem na zijn solide winst tegen Daniil Medvedev, finalist in 2019, als favoriet aan de eindstrijd. Ook al omdat hij 7-2 in het voordeel stond in de onderlinge duels met Zverev. Hij won hun laatste 3 duels, waaronder in de halve finale in Melbourne.

Met de rug tegen de muur na nog een vroege break in de 3e set (1-2) begon Thiem aan zijn weg terug. Hij krikte zijn niveau op, brak meteen terug en kon bij een volgende breakpunt meteen de set pakken. In set 4 volstond ook 1 break.

Het werd een afmattende finale met een stevig partijtje armworstelen in de slotset: liefst 3 keer kregen we een rebreak. Bij 3-5 mocht Zverev serveren voor de match, maar vergeefs. Bij 6-5 liet Thiem een kans liggen. Een tiebreak moest beslissen en daarin was Thiem net iets koeler dan Zverev. De 3e matchbal was de goeie, Zverev ging in de fout.