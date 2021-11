WK tafeltennis: Allegro gaat strijdend ten onder in de 1/16e finales

WK tafeltennis in Houston (VS)

22:24 22 uur 24. Sprookje van Allegro is voorbij. Martin Allegro is uitgeschakeld in de 1/16e finales van het enkelspel. De Belg leek na zijn stunt in de vorige ronde tegen de nummer 20 van de wereld opnieuw op weg naar een verrassing toen hij 2-1 uitliep tegen de Amerikaan Kana Jha. Maar Jha, de nummer 31 van de wereld, liet zich niet kisten en stoomde naar een 4-2-overwinning. Voor Allegro zit het toernooi er nog niet op. Eerder vandaag stootte hij samen met Florent Lambiet wel door in het dubbelspel.



Maar Jha, de nummer 31 van de wereld, liet zich niet kisten en stoomde naar een 4-2-overwinning.



Voor Allegro zit het toernooi er nog niet op. Eerder vandaag stootte hij samen met Florent Lambiet wel door in het dubbelspel.

20:21 20 uur 21. Nuytinck volgt voorbeeld Lambiet/Allegro. Ook Cedric Nuytinck heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales in het dubbelspel. Samen met de Pool Dyjas was Nuytinck in 4 sets te sterk voor de Oostenrijkers Gardos en Habesohn.

20:15 20 uur 15. Lambiet en Allegro winnen in dubbelspel. Nathalie Marchetti is nu ook uitgeschakeld in het dubbelspel bij de vrouwen. Aan de zijde van Margo Degraef waren de Belgische vrouwen niet opgewassen tegen een duo uit India: 3-0. In het dubbelspel bij de mannen is ook Robin Devos uitgeschakeld. Samen met de Fin Olah beet Devos met 3-0 in het zand tegen twee Japanners. Florent Lambiet en Martin Allegro staan wél in de volgende ronde. Zij wonnen een zenuwslopend duel van de Slovenen Jorgic en Kozul. Lambiet en Allegro liepen 2-0 uit, maar de 3e set werd na een nagelbijter met 19-17 gewonnen door de Slovenen, die ook nog een 5e set afdwongen. Die ging met 11-8 naar de Belgen.



In het dubbelspel bij de mannen is ook Robin Devos uitgeschakeld. Samen met de Fin Olah beet Devos met 3-0 in het zand tegen twee Japanners.



Florent Lambiet en Martin Allegro staan wél in de volgende ronde. Zij wonnen een zenuwslopend duel van de Slovenen Jorgic en Kozul. Lambiet en Allegro liepen 2-0 uit, maar de 3e set werd na een nagelbijter met 19-17 gewonnen door de Slovenen, die ook nog een 5e set afdwongen. Die ging met 11-8 naar de Belgen.

16:46 16 uur 46. Exit Lambiet/Marchetti. In het dubbelspel is de 2e ronde het eindstation geworden voor Florent Lambiet en Nathalie Marchetti. Het Belgische duo ging kansloos onderuit tegen Maria Xiao en Alvaro Robles uit Spanje: 11-3, 11-2 en 11-5. We zien beide Belgen vandaag wel nog eens terug. Lambiet speelt straks nog het dubbelspel bij de mannen aan de zijde van Martin Allegro, Marchetti dubbelt later vandaag nog bij de vrouwen, samen met Margo Degraef.



We zien beide Belgen vandaag wel nog eens terug. Lambiet speelt straks nog het dubbelspel bij de mannen aan de zijde van Martin Allegro, Marchetti dubbelt later vandaag nog bij de vrouwen, samen met Margo Degraef.

08:09 08 uur 09. Nuytinck en Allegro winnen vlot in 2e ronde enkelspel. Zowel Cedric Nuytinck als Martin Allegro stoten respectievelijk met een 4-1 en 4-0 redelijk vlot door naar de derde ronde (1/16e finales). Nuytinck (ITTF-75) speelde een beladen duel tegen de Iraniër Noshad Alamiyan (ITTF-69), waarbij de match enkele keren stillag door problemen met het scorebord, een discussie met de Iraanse delegatie, het gedrag van Alamiyan... Nuytinck hield evenwel het hoofd koel en won in 5 sets: 11-8, 10-12, 11-8, 11-6, 11-9. Allegro (ITTF-122) moest tegen de 100 plaatsen hoger geplaatste Zuid-Koreaan Lee Sangsu (ITTF-20), maar nam zelf meteen het initiatief. Hij gunde Lee geen kans en won verrassend in 4 sets: 11-8, 11-5, 11-9, 11-8.



Nuytinck (ITTF-75) speelde een beladen duel tegen de Iraniër Noshad Alamiyan (ITTF-69), waarbij de match enkele keren stillag door problemen met het scorebord, een discussie met de Iraanse delegatie, het gedrag van Alamiyan... Nuytinck hield evenwel het hoofd koel en won in 5 sets: 11-8, 10-12, 11-8, 11-6, 11-9.



Allegro (ITTF-122) moest tegen de 100 plaatsen hoger geplaatste Zuid-Koreaan Lee Sangsu (ITTF-20), maar nam zelf meteen het initiatief. Hij gunde Lee geen kans en won verrassend in 4 sets: 11-8, 11-5, 11-9, 11-8.

