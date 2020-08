O'Sullivan blaast Wilson weg in finale en steekt 6e wereldtitel op zak

De loopbaan van Ronnie O'Sullivan is er eentje met ups en downs. Het talent van de Engelsman staat buiten kijf, maar de motivatie laat het soms eens afweten.

De voorbije jaren draaide O'Sullivan nog wel mee in de subtop, maar zijn laatste finale op het WK dateerde al van 2014, toen hij verloor tegen Mark Selby.

Het is dan ook des te opmerkelijk dat publieksspeler O'Sullivan uitgerekend op een WK-editie zonder publiek (enkel voor de finale zaten er enkele fans in het Crucible Theater) een 6e wereldtitel kan binnenhalen. De weg naar die titel was er eentje met horten en stoten. Tegen Ding, Williams en zeker in de halve finale tegen Selby (een thriller die op 17-16 eindigde) had hij weinig overschot.

Zowel aan als naast de tafel was O'Sullivan de voorbije 2 weken ook zijn wispelturige zelf: klagen over zijn slechte spel, klagen over het belabberde niveau van de andere spelers, krankzinnige keuzes qua stoten,... we kregen de volledige O'Sullivan Special geserveerd.

Iedereen verwachtte dat dit alles zou uitmonden in een spetterende finale tegen Kyren Wilson, die erom bekendstaat de risico's niet te schuwen. Maar ondanks een stuiptrekking op zaterdagavond was het toch vooral een onemanshow van O'Sullivan. Met een break van 96 zette hij de kroon op het werk: 18-8.