4 keer prijs op slotdag EK shorttrack: Hanne Desmet verlengt titel op 1.000 meter, zilver en brons voor Stijn en aflossingsploeg

De Belgische medailleteller op het EK shorttrack staat op 6. Hanne Desmet was ijzersterk op de 1.000 meter en verlengde haar Europese titel, broer Stijn moest op dezelfde afstand vrede nemen met brons. In de gemengde aflossing viel ook met wat geluk brons uit de bus. Op de mannenestafette was zilver het deel.

Ook voor Stijn is het zijn tweede medaille op het EK shorttrack. Eerder was hij goed voor brons op de 500 meter.

Voor Hanne Desmet was het even schrikken bij de start, want ze werd onderuitgehaald door een vallende Poolse. Na een herstart nam de Europese kampioene op de 1.000 meter minder risico en stormde ze meteen naar voor.

Veel tijd kregen Stijn en Hanne Desmet niet om op adem te komen, want broer en zus moesten ook nog in actie komen op de gemengde aflossing, een nummer waarop ze vorig jaar zilver pakten.

Het slotakkoord in Gdansk was voor de 5.000 meter estafette bij de mannen. Halfweg koers nam Nederland het commando in de wedstrijd en ging de snelheid met een ruk de hoogte in.

De Belgische mannen (Desmet, Dewagtere, Van Damme en Petre) bikkelden met de Polen voor de tweede plaats en kwamen als winnaar uit de bus. In de slotronde duwde Stijn Desmet nog een keer het gaspedaal in, maar hij strandde in het zog van Nederland.

Dankzij die tweede plaats sluit België het EK shorttrack af met 6 medailles: 1 gouden, 1 zilveren en 4 bronzen. Vorig jaar stopte de teller bij 5, maar waren er wel Europese titels voor Hanne en Stijn Desmet.