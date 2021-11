16 uur 50. Swings 6e in merkwaardige massastart. Bart Swings heeft zijn Wereldbekerweekend afgesloten met een 6e plaats in een massastart. De wedstrijd verliep merkwaardig. De aanvallers hadden vrij spel, niemand wilde de kastanjes uit het vuur halen. Toppers als Swings, Bergsma en Mantia keken naar mekaar. Resultaat: zij sprintten voor de kruimels. Vice-olympisch Swings kwam als 6e binnen. Eerder op de dag was hij 13e geworden op de 1.500 meter. Opmerkelijk, ook de Nederlanders kwamen er niet aan te pas. Olympisch kampioen Kjeld Nuis zette de 6e tijd neer. .

12 uur 23. Vosté schaatst onder zijn niveau op 1.500 meter. Mathias Vosté is op de 1.500 meter als 32e (van 39) geëindigd in de B-groep. De chrono 1'51"36 was ver beneden zijn niveau, zelfs op het trage ijs in Polen. Na 300 meter zat Vosté al een seconde boven zijn normale tussentijd. Op de 500 meter, ook in de B-groep, sprintte Stien Vanhoutte naar een 19e plaats (op 20): 41"02. Op de 1.000 meter tenslotte werd Sandrine Tas 18e in de B-groep. Met 1'19"77 zette ze een persoonlijk record neer. .