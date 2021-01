13:18 13 uur 18. Podium is ver weg voor Bart Swings. Ook na de 1.500 meter blijft Bart Swings 5e op het EK allround. De Belg schaatste op zondag naar de 5e tijd op de 1.500 meter in 1'47"11, maar zag zijn naaste concurrenten wel uitlopen. De Nederlander Patrick Roest stevent af op zijn eerste Europese titel. Op de eerste dag had de topfavoriet al een ruime voorsprong opgebouwd. Door zijn 1'45"53 en de 1e plaats op de 1.500 meter werd die marge zondag nog groter. Op de afsluitende 10 kilometer mag de 25-jarige Roest ruim 21 seconden verliezen op nummer twee, de Noor Sven Lunde Pedersen. . Podium is ver weg voor Bart Swings Ook na de 1.500 meter blijft Bart Swings 5e op het EK allround. De Belg schaatste op zondag naar de 5e tijd op de 1.500 meter in 1'47"11, maar zag zijn naaste concurrenten wel uitlopen.

De Nederlander Patrick Roest stevent af op zijn eerste Europese titel. Op de eerste dag had de topfavoriet al een ruime voorsprong opgebouwd. Door zijn 1'45"53 en de 1e plaats op de 1.500 meter werd die marge zondag nog groter. Op de afsluitende 10 kilometer mag de 25-jarige Roest ruim 21 seconden verliezen op nummer twee, de Noor Sven Lunde Pedersen.



13:17 13 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350773406334029828

17-01-2021 17-01-2021.

15:56 15 uur 56. Ik heb geen goeie nacht achter de rug. Ik viel niet in slaap. Het was een pittige dag voor mij. Ik was niet top, dat voelde ik wel. Ik wil morgen beter doen. Het kan nog een leuke dag worden. Bart Swings. Ik heb geen goeie nacht achter de rug. Ik viel niet in slaap. Het was een pittige dag voor mij. Ik was niet top, dat voelde ik wel. Ik wil morgen beter doen. Het kan nog een leuke dag worden. Bart Swings

15:54 15 uur 54. Bart Swings: "Het kan morgen nog een leuke dag worden". Bart Swings: "Het kan morgen nog een leuke dag worden"

15:53 15 uur 53. Het gat met het podium is al serieus. Als ik rijd zoals vandaag zal dat niet lukken. Het is aan mij om zondag beter te schaatsen. Normaal gezien is mijn tweede dag meestal wel beter. Bart Swings. Het gat met het podium is al serieus. Als ik rijd zoals vandaag zal dat niet lukken. Het is aan mij om zondag beter te schaatsen. Normaal gezien is mijn tweede dag meestal wel beter. Bart Swings

15:21 15 uur 21. Vijfde plek voor Bart Swings na 2 onderdelen. Na de 5.000 meter prijkt Bart Swings op de 5e plaats in de tussenstand om het EK allround. Swings kwam op de 5 kilometer uit tegen zijn rechtstreekse concurrent Sverre Lunde Pedersen. Met 6'19"37 was hij nipt sneller dan de Noor en reed hij de 4e tijd van alle deelnemers, maar het was niet de toptijd waarop Swings wellicht gehoopt had. Thuisrijder Patrick Roest heeft de beste papieren na de eerste dag. De Nederlander werd tweede op de 500 meter en was de snelste op de 5 kilometer in 6'10"25. In de stand blijft hij Sverre Lunde Pedersen en zijn landgenoot Marcel Bosker voor. . Vijfde plek voor Bart Swings na 2 onderdelen Na de 5.000 meter prijkt Bart Swings op de 5e plaats in de tussenstand om het EK allround. Swings kwam op de 5 kilometer uit tegen zijn rechtstreekse concurrent Sverre Lunde Pedersen. Met 6'19"37 was hij nipt sneller dan de Noor en reed hij de 4e tijd van alle deelnemers, maar het was niet de toptijd waarop Swings wellicht gehoopt had.

Thuisrijder Patrick Roest heeft de beste papieren na de eerste dag. De Nederlander werd tweede op de 500 meter en was de snelste op de 5 kilometer in 6'10"25. In de stand blijft hij Sverre Lunde Pedersen en zijn landgenoot Marcel Bosker voor.

15:20 15 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350449665792040961

12:29 12 uur 29. Swings opent goed in Heerenveen. Bart Swings heeft zijn EK allround geopend met een 8e plaats op de 500 meter. Swings reed met 36"94 zijn snelste 500 meter op een laaglandbaan sinds 2017. De zege op de 500 meter was voor de Noor Sverre Lunde Pedersen, die met 36"25 razendsnel was. Pedersen is een van de concurrenten voor Swings in de strijd om het podium. Topfavoriet Patrick Roest schaatste de tweede tijd. De Nederlander was 13 honderdsten langzamer dan Pedersen. . Swings opent goed in Heerenveen Bart Swings heeft zijn EK allround geopend met een 8e plaats op de 500 meter. Swings reed met 36"94 zijn snelste 500 meter op een laaglandbaan sinds 2017.

De zege op de 500 meter was voor de Noor Sverre Lunde Pedersen, die met 36"25 razendsnel was. Pedersen is een van de concurrenten voor Swings in de strijd om het podium. Topfavoriet Patrick Roest schaatste de tweede tijd. De Nederlander was 13 honderdsten langzamer dan Pedersen.

12:28 12 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350404040664862722

16-01-2021 16-01-2021.