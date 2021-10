14:44

14 uur 44. Evans geeft zich niet gewonnen. Als Sébastien Ogier zes punten meer scoort dan zijn ploegmaat Elfyn Evans in Spanje, pakt hij zijn achtste wereldtitel. Maar Evans (Toyota) gooit de handdoek nog niet in de ring: in de eerste drie klassementsritten trok de Welshman de lijn van Finland door. Met drie overwinningen grijpt Evans de leiding in Spanje. Neuville (Hyundai), die sukkelde met onderstuur, staat voorlopig op de tweede plaats. De Belg is uitgeschakeld in de WK-strijd. Ogier staat op de 3e plek en volgt op 12"6 van leider Evans. Als Ogier dit weekend de wereldtitel niet kan veroveren, wordt de titelstrijd beslist tijdens de laatste WK-rally in Monza. .