14:16 14 uur 16. Neuville zakt naar 5. In de WK-tussenstand blijft Sébastien Ogier aan de leiding. Hij ziet Ott Tänak de kloof verkleinen tot 13 punten. Thierry Neuvilles kansen op een eerste wereldtitel zijn flink geslonken en eigenlijk onbestaand. Neuville is nu 5e in de stand op 37 punten van WK-leider Ogier.



14:15 14 uur 15. Weer pech voor Neuville. In de afsluitende powerstage was Thierry Neuville opnieuw de pineut. Door technische problemen kon hij daarin geen WK-punten meer scoren. "Net voor de start hadden we een probleem waardoor we niet voluit konden gaan. Het was een duidelijk niet ons weekend. Echt, dit verdienen we niet. Gisteren werden we uit de ideale lijn gegooid en we betaalden dit cash. Hopelijk gaat het de volgende keer beter", aldus een flink ontgoochelde Neuville.



14:12 14 uur 12. Bloemen voor Tänak. Ott Tänak heeft de rally van zijn thuisland gewonnen. Tänak kwam zaterdagochtend aan de leiding en stond die niet meer af. Hyundai-teamgenoot Craig Breen eindigde als 2e op 22 seconden Zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier werd 3e op net geen 27 seconden.



21:04 21 uur 04. Na dit incident is de kans om de wereldtitel dit seizoen te winnen flink geslonken. Maar we mogen nu het hoofd niet laten hangen en moeten vooruitkijken. Er komen nog enkele leuke wedstrijden aan waar we nog belangrijke punten kunnen scoren. Laat ons daarop focussen, want het is pas voorbij als het voorbij is. Thierry Neuville.

