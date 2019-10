15:45

15 uur 45. Kris Meeke koning van de shakedowns. Kris Meeke (Toyota) heeft de snelste tijd laten noteren in de shakedown van de rally van Catalonië. Hij profiteerde van de snel opdrogende wegen en was 0,3 seconde sneller dan thuisrijder Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC). Ook in de voorbije rally's van Turkije en Wales was de Noord-Ier de snelste in de shakedown.