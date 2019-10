14:43 14 uur 43. Tänak blijft Neuville voor en kan deze maand WK winnen. Op de slotdag in Wales veranderde er bovenaan de stand niets meer. De Est Ott Tänak won er voor de eerste keer. Neuville deed wat hij kon, maar kon maar 0,1 seconde goedmaken en moest vrede nemen met plaats 2. Ogier mocht als derde mee op het podium. In de WK-tussenstand verstevigt Tänak zijn leidersplaats. Als hij in de rally van Catalonië achtervolgers Neuville en Ogier voorblijft, is de wereldtitel binnen. Tänak blijft Neuville voor en kan deze maand WK winnen Op de slotdag in Wales veranderde er bovenaan de stand niets meer. De Est Ott Tänak won er voor de eerste keer. Neuville deed wat hij kon, maar kon maar 0,1 seconde goedmaken en moest vrede nemen met plaats 2. Ogier mocht als derde mee op het podium. In de WK-tussenstand verstevigt Tänak zijn leidersplaats. Als hij in de rally van Catalonië achtervolgers Neuville en Ogier voorblijft, is de wereldtitel binnen.

20:59 20 uur 59. Neuville springt naar tweede plek. In Wales, de op twee na laatste rally van het WRC-kampioenschap, maken nog drie rijders kans op de titel: Ott Tänak, Thierry Neuville en Sébastien Ogier. Alle drie reden ze op de tweede dag bijzonder hard en schuwden ze geen risico's. Geen technische problemen, geen lekke band, geen slipper, gewoon racen. Leider Tänak was met vier tweede plekken bijzonder regelmatig en zette in een korte superspecial de kers op de taart. . In de stand loopt hij al 11 seconden uit op Neuville. Ogier, die de voorbije zes jaar vijf keer de Rally van Wales won, moet vrede nemen met de derde plek.

21:12 21 uur 12. Neuville moet achtervolgen. Terwijl WK-leider Tänak op kruissnelheid is gekomen, moet Thierry Neuville wat terrein goedmaken in het weekend. Neuville moet zijn 2 WK-concurrenten - want ook Ogier staat er goed voor - voor zich dulden en dat zal niet het plan geweest zijn. De Hyundai-rijder kan zich wel optrekken aan het feit dat de verschillen tussen de top 4 nog uiterst klein zijn en er nog 12 van de 22 ritten op het programma staan.

21:11 21 uur 11. Ik rijd goed, maar we moeten wel bekijken waarom ik niet de verwachte snelheden haal. Maar we moeten het beste maken van de situatie. Thierry Neuville.

20:00 Thierry Neuville scheurt door de Welshe regen. 20 uur . Thierry Neuville scheurt door de Welshe regen