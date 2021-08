Bocciaspeler Rombouts wint overtuigend laatste partij maar is uitgeschakeld

"Het was een heel mooi avontuur hier in Tokio", blikte Rombouts nog eens terug op zijn Spelen. "Ik ben heel blij dat ik deze laatste poulewedstrijd heb kunnen winnen. Dat maakt me trots. Zo kan ik Japan op een mooie manier verlaten. Dit is een perfecte afsluiter. Ik heb hier een heel mooie tijd gehad."

"De poule overleven op deze Spelen was sowieso moeilijk. Dat wist ik vooraf. Het was voor mij al een droom om deel te nemen aan de Paralympische Spelen. Ik wil de Belgische paralympische beweging nog bedanken voor de ondersteuning hier in Tokio. Die was heel goed."

Het is nog maar de vraag of we Rombouts ook op de Paralympische Spelen in Parijs in 2024 gaan zien. "Ik weet het nog niet", wist Rombouts daarover te zeggen. "Ik ga in België beslissen of ik nog doorga tot Parijs. Dat ga ik samen met mijn coach bekijken. We zullen zien."