Boccia-speler Francis Rombouts ontvangt eerste ticket voor Paralympische Spelen

Door de coronacrisis zijn ook de Paralympische Spelen met een jaartje uitgesteld. De selectieprocedure lag ook een poosje stil.

"De selectiecriteria worden sport per sport herbekeken, meer bepaald in functie van de internationaal opgelegde criteria die momenteel door het International Paralympic Committee (IPC) worden geherevalueerd", licht Olek Kazimirowski, delegatieleider voor Tokio, toe.

"In het geval van de sport boccia bevestigde het IPC dat de criteria, gebaseerd op de wereldranking van 31 december 2019, behouden blijven. Op basis van deze ranking kreeg ons land een slot (plaats) toegewezen voor Francis Rombouts en deze werd, na een positief advies van de selectiecommissie, aan Francis toegekend door de raad van bestuur van BPC."

"De Spelen zijn een feest voor de wereldwijde Paralympische beweging, maar zijn voor de atleten en omkadering vooral ook het resultaat van jarenlange inspanningen. Door deze eerste naam van het ‘Tokio 2020 Paralympic Team Belgium’ te kunnen aankondigen, kunnen we zeggen dat de trein eindelijk weer vertrokken is! We hopen dat het de start is van een terugkeer naar het normale", klinkt het bij Anne d’Ieteren, voorzitter van het Belgian Paralympic Committee.

Francis Rombouts werd geboren met een hersenverlamming (cerebraly palsy) en komt uit in de BC2-klasse in het boccia. De Vlaamse atleet is bezig aan de tweede helft van zijn topsportcarrière.

Begin jaren 2000 kende hij zijn eerste internationale hoogtepunten, met onder meer een zilveren medaille op het EK 2005. Gedurende een tiental jaren zette hij zijn topsportcarrière ‘on hold’, maar hij kwam in 2017 uiteindelijk terug op internationaal competitieniveau. Sindsdien legde hij een mooi parcours af, met onder meer een titel op de Regional Open 2019 in Zagreb.