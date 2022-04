EK judo: Mina Libeer en Jorre Verstraeten veroveren allebei brons

18:00 18 uur . Voor de Belgen is dag 1 van het EK judo afgelopen. Morgen komen Gabriella Willems, Sam Chouchi en wereldkampioen Matthias Casse in actie. . Voor de Belgen is dag 1 van het EK judo afgelopen. Morgen komen Gabriella Willems, Sam Chouchi en wereldkampioen Matthias Casse in actie.

17:35 17 uur 35. Het was een pittige kamp, maar die hebben we goed afgewerkt. Ik ben zeer tevreden dat ik die stap hogerop zet. Mina Libeer.

17:28 17 uur 28. Libeer: "Zeer tevreden dat ik die stap hoger heb kunnen maken". Libeer: "Zeer tevreden dat ik die stap hoger heb kunnen maken"

17:22 17 uur 22. Ook brons voor Mina Libeer! Daar is medaille nummer 2 voor de Belgen. Ook Mina Libeer (24) wint haar kamp om brons. Ze vloert de Duitse judoka Pauline Starke, die in de 2e ronde titelverdedigster Telma Monteiro uitschakelde. Libeer opende sterk met een een beenworp (een o soto gari), goed voor een waza-ari. Die score verdubbelde ze op 16 seconden van het einde met nog een waza-ari, deze keer na een maki komi. Voor Libeer is het haar allereerste medaille op een groot kampioenschap.

Libeer opende sterk met een een beenworp (een o soto gari), goed voor een waza-ari. Die score verdubbelde ze op 16 seconden van het einde met nog een waza-ari, deze keer na een maki komi.

Voor Libeer is het haar allereerste medaille op een groot kampioenschap.

17:22 17 uur 22. Mina Libeer (wit) in duel met Pauline Starke.

17:01 17 uur 01. Verstraeten: "Brons voelt toch een beetje als troostprijs.

16:57 16 uur 57. Verstraeten: "Die halve finale steekt nog". Jorre Verstraeten heeft een abonnement op bronzen medailles. Al voor de 3e keer beëindigt hij het EK met die kleur. Goud of zilver heeft hij niet kunnen veroveren. "Of ik tevreden ben? Ja en neen", reageert Verstraeten. "Brons voelt aan als een troostprijs. Ik had liever een andere kleur gehad." "Natuurlijk ben ik tevreden, maar die halve finale steekt nog. Naar mijn gevoel klopten die bestraffingen niet." De kamp om brons verliep gesloten. "Het was zoeken en geduldig blijven", vertelt Verstraeten. "In de extra tijd heb ik op gevoel gescoord."

"Of ik tevreden ben? Ja en neen", reageert Verstraeten. "Brons voelt aan als een troostprijs. Ik had liever een andere kleur gehad."

"Natuurlijk ben ik tevreden, maar die halve finale steekt nog. Naar mijn gevoel klopten die bestraffingen niet."

De kamp om brons verliep gesloten. "Het was zoeken en geduldig blijven", vertelt Verstraeten. "In de extra tijd heb ik op gevoel gescoord."

16:55 16 uur 55. Of ik tevreden ben? Ja en neen. Dit voelt toch aan als een troostprijs. Jorre Verstraeten.

15:50 15 uur 50. Jorre Verstraeten weet dat de medaille binnen is en steekt zijn duim op.

15:47 15 uur 47. Brons voor Jorre Verstraeten! Jorre Verstraeten sluit zijn Europees kampioenschap af met een bronzen medaille, na winst in de extra tijd tegen de Azeri Balabaj Agajev. Agajev maakte het Verstraeten flink lastig. Na anderhalve minuut probeerde hij te scoren met een houdgreep, maar onze landgenoot wist zich uit de netelige situatie te wringen. Voor de 4e kamp op een rij moest Verstraeten de beslissing afdwingen met een golden score. Dat lukte ook. Met een mooie worp, goed voor waza-ari, veroverde hij brons. Niet voor het eerst. Op de EK's van 2019 en 2020 stond Verstraeten ook al te blinken met brons.

Agajev maakte het Verstraeten flink lastig. Na anderhalve minuut probeerde hij te scoren met een houdgreep, maar onze landgenoot wist zich uit de netelige situatie te wringen.

Voor de 4e kamp op een rij moest Verstraeten de beslissing afdwingen met een golden score. Dat lukte ook.

Met een mooie worp, goed voor waza-ari, veroverde hij brons. Niet voor het eerst. Op de EK's van 2019 en 2020 stond Verstraeten ook al te blinken met brons.

15:45 15 uur 45. Jorre Verstraeten in actie.

15:41 15 uur 41. Jorre Verstraeten (in het blauw) begint aan zijn kamp om het brons.

13:17 13 uur 17. Ook Libeer mag om brons vechten. Mina Libeer mag straks om het brons kampen. In de 1e ronde van de herkansingen kreeg Libeer met Priscilla Gneto een lastige tegenstandster tegenover zich. De 30-jarige Française was op de Spelen van Londen goed voor brons in de klasse tot 52 kilogram. Gneto won de vorige 2 ontmoetingen met Libeer en scoorde na 2 minuten een waza-ari. Pas vlak voor het einde kon Libeer met een waza-ari toch nog een Golden Score afdwingen. Daarin moest Gneto wel komen, want de Française had al 2 bestraffingen achter haar naam. Libeer had de regie in handen en werd daarvoor beloond toen een vermoeide Gneto tegen haar 3e bestraffing aanliep. Onze landgenote mag straks kampen om brons.



Gneto won de vorige 2 ontmoetingen met Libeer en scoorde na 2 minuten een waza-ari. Pas vlak voor het einde kon Libeer met een waza-ari toch nog een Golden Score afdwingen.



Daarin moest Gneto wel komen, want de Française had al 2 bestraffingen achter haar naam. Libeer had de regie in handen en werd daarvoor beloond toen een vermoeide Gneto tegen haar 3e bestraffing aanliep. Onze landgenote mag straks kampen om brons.

12:14 12 uur 14. Verstraeten verliest slijtageslag in halve finales. Jorre Verstraeten heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale in de categorie tot 60 kilogram. De Bulgaar Yanislav Gerchev had voor eigen volk in Sofia de hele zaal op zijn hand en mocht juichen na een zenuwslopende Golden Score. Het initiatief kwam aanvankelijk van Verstraeten, die zijn laatste vier gevechten tegen Gerchev gewonnen had. Onze landgenoot zocht, maar vond geen openingen en werd tot groot jolijt van het thuispubliek bestraft voor passief vechten na 2 minuten. In de Golden Score kreeg Verstraeten vreemd genoeg opnieuw een bestraffing en zo moest de Belg wel komen. In een slijtageslag werd ook Gerchev nog 2x bestraft voor zijn passiviteit, na ruim 9 minuten zaten beide judoka's duidelijk op hun tandvlees. Het was uiteindelijk de Bulgaar die aan het langste eind trok, na een nieuwe bestraffing voor Verstraeten. Geen goud of zilver dus voor Verstraeten, die straks wel nog mag kampen om het brons.



Het initiatief kwam aanvankelijk van Verstraeten, die zijn laatste vier gevechten tegen Gerchev gewonnen had. Onze landgenoot zocht, maar vond geen openingen en werd tot groot jolijt van het thuispubliek bestraft voor passief vechten na 2 minuten.



In de Golden Score kreeg Verstraeten vreemd genoeg opnieuw een bestraffing en zo moest de Belg wel komen. In een slijtageslag werd ook Gerchev nog 2x bestraft voor zijn passiviteit, na ruim 9 minuten zaten beide judoka's duidelijk op hun tandvlees. Het was uiteindelijk de Bulgaar die aan het langste eind trok, na een nieuwe bestraffing voor Verstraeten.



Geen goud of zilver dus voor Verstraeten, die straks wel nog mag kampen om het brons.

12:09 12 uur 09. Verstraeten staat in de halve finales. Jorre Verstraeten heeft in zijn kwartfinale afgerekend met de Fransman Cédrid Revol. In een gesloten kamp probeerde Verstraeten een paar keer het verschil te maken op de grond, maar hij moest ook alert zijn bij een poging tot beenveeg van Revol. Op 55" dacht Verstraeten een waza-ari te scoren, de VAR stak daar een stokje voor. In de Golden Score sloeg de Belg opnieuw toe, dit keer bleef de waza-ari staan. In de halve finales treft Verstraeten de 32-jarige Bulgaar Yanislav Gerchev, die twee zilveren EK-medailles op zijn palmares heeft. Verstraeten pakte in het verleden al 2x brons op het Europees Kampioenschap.



Op 55" dacht Verstraeten een waza-ari te scoren, de VAR stak daar een stokje voor. In de Golden Score sloeg de Belg opnieuw toe, dit keer bleef de waza-ari staan.



In de halve finales treft Verstraeten de 32-jarige Bulgaar Yanislav Gerchev, die twee zilveren EK-medailles op zijn palmares heeft. Verstraeten pakte in het verleden al 2x brons op het Europees Kampioenschap.

12:05 12 uur 05. Libeer naar herkansingen. Mina Libeer was in haar kwartfinale niet opgewassen tegen Sarah Leonie Cysique, de zilveren medaille van Tokio. De Française counterde goed na zo'n 40 seconden, wat haar een waza-ari opleverde. Libeer, die wat last leek te hebben van haar linkerenkel, probeerde verschillende keren te reageren, maar Cysique was beresterk en maakte de tijd op de grond vol. Ook op het vorige EK verloor Libeer van de Française, toen in de kamp om het brons. Onze landgenote mag wel nog naar de herkansingen.



Libeer, die wat last leek te hebben van haar linkerenkel, probeerde verschillende keren te reageren, maar Cysique was beresterk en maakte de tijd op de grond vol. Ook op het vorige EK verloor Libeer van de Française, toen in de kamp om het brons. Onze landgenote mag wel nog naar de herkansingen.



10:56 10 uur 56. Libeer volgt voorbeeld van Verstraeten. Ook Mina Libeer heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. Net als Verstraeten kwam ze pas in actie in de 2e ronde, waarin ze het moest opnemen tegen de ervaren Bulgaarse Ivelina Illieva. In een gelijk opgaande kamp had Libeer zeker in de 2e wedstrijdhelft het overwicht, maar de 24-jarige Belgische kon geen score afdwingen. Dat lukte eindelijk wel in de Golden Score. Libeer smeerde haar opponente een waza-ari aan na 25 seconden en daarmee was de kous af. Libeer staat zo in de kwartfinales. Daarin komt ze Sarah Leonie Cysique tegen. De Française pakte vorige zomer nog zilver op de Olympische Spelen in Tokio.



In een gelijk opgaande kamp had Libeer zeker in de 2e wedstrijdhelft het overwicht, maar de 24-jarige Belgische kon geen score afdwingen. Dat lukte eindelijk wel in de Golden Score. Libeer smeerde haar opponente een waza-ari aan na 25 seconden en daarmee was de kous af.



Libeer staat zo in de kwartfinales. Daarin komt ze Sarah Leonie Cysique tegen. De Française pakte vorige zomer nog zilver op de Olympische Spelen in Tokio.