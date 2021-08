Red Lions breken pas na de rust door de Spaanse muur en halen halve finale

13:00 13 uur . Einde: sterk derde kwart helpt Lions voorbij strijdvaardige Spanjaarden. Het was spannender dan verwacht, maar de Lions staan in de halve finale. In het tweede kwart kregen ze een enorme (en onbegrijpelijke) opdoffer, maar Hendrickx en Boon draaiden de rollen om in een daverend derde kwart. De Spanjaarden bleven vechten tot de laatste snik, maar BelgIë liet zich de kaas niet meer van het brood eten. . Einde: sterk derde kwart helpt Lions voorbij strijdvaardige Spanjaarden Het was spannender dan verwacht, maar de Lions staan in de halve finale. In het tweede kwart kregen ze een enorme (en onbegrijpelijke) opdoffer, maar Hendrickx en Boon draaiden de rollen om in een daverend derde kwart. De Spanjaarden bleven vechten tot de laatste snik, maar BelgIë liet zich de kaas niet meer van het brood eten.

12:58 12 uur 58. De Spaanse stop mislukt volledig, dus die kans gaat in rook op. Nog twee minuten op de klok.

12:57 12 uur 57. Maakt Spanje het toch nog spannend? Met de moed der wanhoop gooit de Spaanse armada alle trossen los. Het levert hen zelfs nog een strafcorner.

12:55 12 uur 55. Hendrickx geeft Red Lions ademruimte.

12:54 12 uur 54. Held Hendrickx zorgt voor verlossing: 3-1. Met een snoeiharde strafcorner pegelt Hendrickx ons definitief naar de halve finales. Het is zijn elfde treffer al op deze Spelen.

12:52 12 uur 52. Nog 5 minuten verwijderd van halve finale. De Belgen laten het balletje nu tikitakagewijs rondgaan. Via een Spaanse stick dwingt De Kerpel uiteindelijk de achtste strafcorner voor de Lions af.

12:49 12 uur 49. Nog eens dicht bij Spaanse doelmond. Dockier wil de schaapjes volledig op het droge hockeyen, maar daar steekt Piera letterlijk een stokje voor. (Nog) geen 3-1 dus.

12:48 12 uur 48. We zijn weer met 11! Wat een opluchting, want Kina komt het veld weer op! Kunnen de Lions het veldevenwicht herstellen?

12:46 12 uur 46. Spanje dringt aan, Vanasch opnieuw op post.

12:45 12 uur 45. Lions verdedigen alsof hun leven ervan afhangt. Op dit eigenste moment staan Nina Derwael en co klaar op aan hun brugfinale te beginnen. Ook de Belgische hockeybrug zakt nog niet in. Vanasch haalt de angel uit een gevaarlijke voorzet.

12:44 12 uur 44. Met een pionnetje minder worden de Lions logischerwijze in het verweer gedwongen. Na een schitterende pass van Van Aubel kunnen ze even op adem komen.

12:44 12 uur 44. Het blijft bloedlink. Spannender dan dit is het de voorbije jaren nooit geweest tegen de Spanjaarden. Eddy Demarez.

12:43 12 uur 43. Vanasch redt! (x2).

12:40 12 uur 40. Lions gaan vierde kwart in met een man minder. Met een ultieme tegenaanval proberen de Spanjaarden de bordjes nog voor aanvang van het vierde kwart in evenwicht te hangen, maar Vincent "The Wall" Vanasch demonstreert nogmaals waarom hij intussen een standbeeld verdient. In het countergewoel is Kina wel tegen een gele kaart aangelopen, waardoor hij vijf minuten naar de strafbank verwezen wordt.

12:37 12 uur 37. Spaans salvo. Kat in het bakkie is het zeker nog niet! Via de stick van Van Doren caprioleert de bal gevaarlijk door de lucht: wederom strafcorner! "Leuvenaar" Quemada ziet de gelijkmaker al voor zich, maar de Lions komen met de schrik vrij.

12:35 12 uur 35. Drie schoten nodig, maar de bal van Boon gaat erin.

12:34 12 uur 34. Boon is bepalend: 2-1. In drie tijden staan we op voorsprong! Cortes gooit nog lijf en leden in de strijd om Hendrickx en Dockier het scoren te beletten, maar Tom Boon laat de Spaanse goalie geen schijn van kans met een loeier in het dak van het doel.

12:33 12 uur 33. Slag om slinger strafcorners. De strafcorners vliegen ons nu om de oren. Na een rondedansje in de halve cirkel, krijgen de Lions loon naar werken.