Geen nieuwe zege voor Red Lions, Duitse keeper houdt hen in bedwang

In een eerder gesloten eerste helft kwam Duitsland net voor de pauze op voorsprong. Florian Fuchs devieerde een schot van aanvoerder Tobias Hauke in doel. Enkele minuten eerder had Gauthier Boccard de paal geraakt.

Na de rust gingen de Red Lions voluit op zoek naar de gelijkmaker. De tijd begon te dringen, ook al omdat de Duitse doelman Stadler een dijk van een wedstrijd speelde.

In het slotkwart vond Loïck Luypaert toch een gaatje in het pantser van Stadler, al had hij daar wel een deviatie van een Duitse stick voor nodig op een strafcorner. Ondanks aandringen van de Red Lions was 1-1 ook de eindstand.

In de shoot-outs trokken de Belgen aan het kortste eind. Wegnez, Denayer, Cosyns en Van Doren vonden allemaal Stadler op hun weg. De Sloover kon Stadler wel verschalken, maar deed dat met de bolle kant van de stick. Zo pakte Duitsland het bonuspunt.