De Red Lions wurmen zich opnieuw voorbij de stugge Britten

De Red Lions hadden het vanmiddag in Ukkel wel niet onder de markt tegen de Britten, net zoals gisteren eigenlijk.



In het eerste kwart sleepten de Britten enkele strafcorners uit de brand, eentje ervan werd benut door Condon.

Maar in het tweede kwart gingen de Belgen op en over Groot-Brittannië. John-John Dohmen, zaterdag al de matchwinnaar, rondde een mooie combinatie af en daarna zette de onvermijdelijke Alexander Hendrickx zijn 8e strafcorner om in het toernooi.

In de tweede helft werd niet meer gescoord. Het was een gesloten wedstrijd, met een sterker België dat geen gaatje vond in de Britse afweer.

En dus bleef het 2-1. België heeft in het klassement 24 punten. Dat zijn er 7 meer dan Nederland. Als België woensdag wint van Nederland, komt de eindoverwinning weer een stapje dichterbij.