Drama in China: Red Panthers geven Spelen weg na slechte match en shoot-outs: "Desillusie"

Ondermaatse Panthers geven olympisch ticket uit handen

Het was D-Day voor de Red Panthers in Guangzhou. Na de 2-0-zege in de eerste match gisteren hadden ze een gunstige uitgangspositie bemachtigd tegen het op papier haalbare China. De deur naar Tokio leek wagenwijd open te staan. “We hebben vertrouwen en willen ook vandaag winnen”, klonk het voor aanvang van de terugwedstrijd bij bondscoach Niels Thijssen. Maar van die offensieve intenties was op het veld al snel niet veel te merken.

Shoot-outs moesten dus beslissen over het olympische ticket. Maar liefst 9 van hun 10 eerdere shoot-outs verloren de Belgen en ook nu deden de Red Panthers hun bedenkelijke reputatie alle eer aan. Na een dramatische reeks lag de druk op Gerniers om de Belgen in de olympische race te houden, maar de sterkhoudster werkte de bal in het zijnet. Enkel Ballenghien kon 1 van de 6 shoot-outs omzetten. Over en out voor de Red Panthers.

Vijf minuten voor tijd werden de angstige Belgen dan toch afgestraft. Met een strafbal wisten de Chinezen de 0 uit en amper een halve minuut later werd de Belgische achterstand verdubbeld na een owngoal van de onfortuinlijke Alix Gerniers, die een Chinese bal in doel devieerde. De bordjes virtueel terug in evenwicht en China ging weer naar een keeper.

Rio 2016 revisited

Zo blijven de Panthers in hetzelfde bedje ziek. Deelname aan Londen 2012 was een toevalstreffer, maar het missen van 2 Spelen op een rij komt keihard aan voor het ambitieuze project.

Bondscoach: "Zagen ploeg die we wilden zien, desillusie is enorm"

"Ik denk dat onze match wel minder sterk was dan de eerste wedstrijd, maar zeker niet slecht. Ik vond ons controleren en op onze eigen helft goed verdedigen. Ook toen China in het vierde kwart zijn keeper eraf haalde, was die controle er nog steeds. Tot die discutabele strafbal. Een paar minuten later maken we ook een verkeerde keuze aan de buitenkant, waardoor er een speelster van China wat makkelijk door kan lopen, een bal voor de goal gooit en je een ongelukkige owngoal slikt."

"Ik denk dat we gedurende de wedstrijd beter en beter gingen spelen en onze eigen kansen gingen creëren, dat we gingen spelen zoals we graag wilden spelen."

We hadden nochtans alle mogelijkheden om het niet op shoot-outs aan te laten komen. Over de 2 matchen gezien hadden we moeten winnen. Ons spel had voldoende kunnen zijn. Het is des te pijnlijker dat het dan toch shoot-outs worden, die je verliest.

"In de shoot-outs zagen we een fantastische Aisling D'Hooghe, die ons in de reeks houdt. Met de vorm van Aisling was het genoeg geweest om 2 of 3 keer te scoren, maar daar ontbrak het ons aan iets om dat te doen."



De ontgoocheling zit diep: "Dat het niet gelukt is om Tokio te halen, is ongelooflijk pijnlijk. Als we met de staf over de 2 wedstrijden hier kijken, hebben we de ploeg gezien die we wilden zien. Ze toonden dat ze qua uitstraling en mentaliteit klaar waren om er te staan. Dit was niet te vergelijken met Spanje op het EK. Dus dit is een enorme desillusie."



Begonnen de Belgen met de bedoeling om de 2-0 te verdedigen eerder dan een goaltje te maken? "Zo was het spelbeeld in het eerste kwart, maar dat was zeker niet de intentie. Dat was om met dezelfde frisheid als gisteren het veld op te gaan. Het enige plan was: spelen zoals de dag voordien. Maar China begon wel ongelooflijk sterk en zette ons onder druk. We verdedigden goed, maar waren niet bij machte om nog naar voren te hockeyen."



"Dat ging op het einde van het tweede kwart en in de tweede helft beter. We hebben ook onze kansen en corners gehad. Dus nogmaals: qua balbezit was het niet zo goed als gisteren maar wel goed genoeg om in de match te blijven. Ik denk niet dat het daaraan lag."



"Onze shoot-outs stonden qua uitvoering niet op punt, er stond ook een goede Chinese keepster. En dan moeten je eigen shoot-outs goed zijn."



