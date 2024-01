Red Wolves peuzelen Cyprus op na rust en hebben prima uitgangspositie beet in EK-barrages

We sluiten deze match in de EK-voorrondes af met een nieuwe redding van Deekens.



Na een knappe tweede helft verslaat België Cyprus met 30-18. Zaterdag staat de terugmatch in Nicosia op het programma.





De winnaar na twee matchen plaatst zich voor de kwalificatieronde voor het EK van 2026. Die begint in het najaar.