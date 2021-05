Bocholt verdedigt zijn handbalbeker met succes tegen Wezet

Bocholt stuit inhaalrace van Wezet

Door corona was er geen bekertoernooi in het handbal dit seizoen, maar omdat de finale van vorig jaar nooit kon plaatsvinden, was er toch nog een toetje.

Dat uitstel was misschien wel in het voordeel, want sinds 2013 wint het in de onevenjaren telkens de beker. Ook zonder dat statistische feitje was het ongetwijfeld als favoriet aan de match tegen Wezet begonnen.

Die favorietenrol maakte Bocholt in de eerste helft ook waar, al was het vooral doelman Clem Leroy die uitblonk. De 15-10-ruststand bleek uiteindelijk toch niet zo geruststellend. Wezet kwam zelfs terug tot 22-21.

Maar op gelijke hoogte kwam het nooit. In de eindfase moest Wezet alles-of-niets spelen, maar dat pakte verkeerd uit. Zo werd het dan toch geen bloedstollende finale.