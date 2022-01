15:08

15 uur 08. Pieters maakt nog stevige sprong. Thomas Pieters is dankzij een uitstekende slotdag nog opgerukt naar de 12e plaats in Dubai. Pieters sloeg zondag 6 birdies en moest ook één bogey op zijn scorekaart schrijven. De overwinning in Dubai was na een spannende strijd voor de Noor Viktor Hovland, die dankzij twee birdies en een eagle op de laatste drie holes uitkwam op -12 na vier dagen. Rory McIlroy ging de mist in op hole 18, waar hij een bogey liet noteren en zo de overwinning door zijn neus geboord zag. De Noord-Ier sloeg de bal in het water en moest zo vrede nemen met de 3e plek. Richard Bland dwong met een birdie wel nog een play-off af met Hovland. Daarin trok de Noor aan het langste eind. Hovland neemt ook de leiding over van Pieters in de DP World Tour Ranking. .