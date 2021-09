Europa zal een inhaalmanoeuvre moeten inzetten op de Ryder Cup als het zijn titel wil verdedigen, want de Amerikaanse golfers begonnen sterk. Amerika, dat 4 van de laatste 5 edities verloor, nam in de eerste vier partijen foursomes al de leiding met 3-1. In foursome spelen twee spelers met dezelfde bal. Dustin Johnson/Collin Morikawa en Xander Schauffele/Patrick Cantlay waren oppermachtig. Het Spaanse duo Jon Rahm en Sergio Garcia bezorgde Europa het enige punt. Bij de fourballs, waarbij beide spelers van één team met hun eigen bal spelen, wonnen de VS opnieuw met 3-1. Harris English/Tony Finau en Johnson/Schauffele mochten opnieuw juichen. De Europeanen sprokkelden twee halve puntjes met twee gelijke spelen.

13 uur 47. Met een jaar uitstel door de coronapandemie staan de Verenigde Staten en Europa weer tegenover elkaar in de Ryder Cup. Europa, dat vier van de vorige vijf edities won, verdedigt zijn titel uit 2018. De moeilijke golfbaan van Whistling Straits, langs het Meer van Michigan, vormt het decor. Voor de eerste keer sinds 2008 speelt er geen Belg mee in een Ryder Cup op Amerikaanse bodem. In 2012 won Nicolas Colsaerts in Medinah, Thomas Pieters verloor met Europa in Hazeltine in 2016. .